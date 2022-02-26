В Ворзеле российская ракета попала в жилой дом: появилось видео

От авиаудара оккупантов пострадал жилой дом по улице Квиткова, 33 в Ворзеле, Киевская область. Очередное военное преступление России было зафиксировано на видео.

Как сообщил местный житель, адвокат Игорь Чудовский, сам авиаудар российские военные совершили вчера, 25 февраля. По его словам, окупанты попали ракетой в жилой дом на его улице, хотя поблизости нет никаких объектов военной инфраструктуры.

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Адвокат подчеркивает, что захватчики умышленно совершили международное преступление, атаковав гражданских. Есть ли жертвы в результате авиаудара, пока неизвестно. Чудовский призвал направить на место происшествия следственно-оперативную группу для дальнейшего расследования и передачи этого дела в международный суд. Он также пообещал связаться с жителями пострадавшего дома, чтобы выяснить детали.

Россияне попали ракетой в жилой дом в Ворзеле: смотрите видео

Ранее российская армия уже вела обстрелы в городе Ворзеле: тяжелой бронетехникой было повреждено помещение детдома. К счастью, никто не пострадал, поскольку в момент попадания осколков дети и персонал находились в другом помещении заведения.

Также утром 26 февраля российские войска обстреляли жилой квартал Киева, попав в многоэтажку в районе Жулян. В результате попадания ракеты были разрушены квартиры с 17 по 21 этаж, на месте работают спасатели. Погибших, по предварительным данным, нет.

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