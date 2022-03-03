Восхищаюсь жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя, – Зеленский о борьбе украинцев

Владимир Зеленский в своем обращении отметил сопротивление украинцев в Конотопе, Баштанке, Энергодаре и Мелитополе. Глава государства подчеркнул, что восхищается отвагой наших граждан.

Глава государства подчеркнул, что мирные жители многих городов дают серьезный отпор оккупантам. Они перекрывают для них все возможные пути и, таким образом, останавливают технику агрессора.

Обратите внимание За неделю войны ВСУ уничтожили почти 9 тысяч россиян, – Зеленский

Я искренне восхищаюсь героическими мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя, других городов и сел Украины, которые не пускают оккупантов, перекрывая им все,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что выходить против вражеской техники для мирных жителей небезопасно, однако это мужественный поступок.

Также президент подчеркнул, что оккупанты только временно занимают некоторые населенные пункты, и мы непременно прогоним их с позором. Зеленский подчеркнул, что вражеские войска больше похожи не на "солдатов сверхдержавы", а на детей.

Обращение Зеленского после седьмого дня войны: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!