Воскресный хлопок для оккупантов: в Севастополе снова слышны взрывы, россияне говорят о ПВО

Утро 21 августа снова порадовало "хлопком" в оккупированном Крыму. Взрывы слышны в Севастополе.

российские оккупанты, как всегда, говорят о работе ПВО. Но насколько правдивы слова людей, которые постоянно лгут, неизвестно.

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Работы ПВО не заметили

Взрыв в оккупированном Севастополе прогремел около 6:33 утра. Дыма или работы противовоздушной обороны местные не заметили.

Тогда снова в 11:38 местные телеграм-каналы сообщили, что якобы работает ПВО. оккупанты же просили всех быть спокойными.

Перед этим вечером российские оккупационные власти Севастополя также говорили о работе ПВО. захватчики даже призывали жителей города, чтобы те, мол, меньше снимали и меньше выкладывали видео с якобы работой систем противовоздушной обороны.

Как ситуация в Крыму может повлиять на фронт

В американском Институте изучения войны предполагали, что может делать россия из-за частых взрывов в Крыму. Ведь на полуострове возникла паника.

По мнению аналитиков, российские оккупационные чиновники в Крыму могут рассматривать усиление безопасности на полуострове после атак на их военную инфраструктуру. Как следствие, это может отвлечь российские силы безопасности от линии фронта. Ведь оккупанты утверждают, что все службы безопасности Севастополя работают усиленно и контролируют все въезды в город.

Кроме этого, российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин рассказал, что интенсивность "хлопка" в оккупированном Крыму деморализовала оккупантов и вызвала панические настроения среди россиян.

Взрывы в Крыму: что известно

В последние дни в оккупированном Крыму по несколько раз в день слышны взрывы в разных районах. Люди выкладывают в сеть видео полета ракет. В частности, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что в море возле Алупки, что в Крыму, раздавался "хлопок". В сети начали писать о работе вражеской ПВО.

Взрывы 20 августа, кроме других городов, прогремели и в Черноморском районе. российские пропагандисты поспешили сказать, что в Оленевке (Черноморский район) и в локации мыса Тарханкут сработала ПВО.

Взрывы 20 августа также были и в Севастополе. Только жители временно оккупированного города немного оправились от них, как россияне подогнали близко к набережной свои боевые корабли. Кстати, дым был виден как раз из штаба вражеского черноморского флота в Крыму.

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