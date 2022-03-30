Воспитание пушечного мяса: в Крыму учителей заставляют пропагандировать войну среди детей

Российские оккупанты пытаются всячески оправдать свое преступление против Украины. В пропаганду войны враг начинает привлекать даже детей.

Учителей в оккупированном Крыму заставляют пропагандировать войну среди детей. Педагоги должны оправдать перед детьми нападение на Украину.

Читайте также "Из своего – только цемент": вместо современных стоматологий в России остаются старые бормашины

Задание учителям

Сотрудников школ заставляют оправдывать нападение на Украину и "грамотно и доступно" объяснить цели "спецоперации". Кроме того, детей и подростков могут вынудить снять видео в поддержку российской армии.

Также в голову оккупантов пришла "гениальная" идея проводить еженедельные ритуальные действия, такие как построение на линейках и петь русский гимн.

На уроках учителя должны рассказывать о "героях войны". Кто из педагогов откажется – будет уволен или понесет уголовную ответственность.

Ранее родителей в оккупированном Крыму запугивали, чтобы те не рассказывали детям о войне в Украине. За выражение антивоенной позиции можно получить штраф или попасть за решетку.

Смотрите также – Оккупанты убегают от ВСУ и называют себя "позорными крысами"