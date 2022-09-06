Нардепы предлагают освободить от мобилизации воспитателей садиков и детских тренеров

В Раде предлагают освободить от мобилизации воспитателей детских садов и детских тренеров. Однако пока это маловероятно – объясняем почему.

В Украине могут освободить от мобилизации детских воспитателей

Соответствующий законопроект зарегистрировали на сайте Верховной Рады. В настоящее время документ проходит этап рассмотрения.

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Согласно тексту документа под освобождение от мобилизации попадают педагоги дошкольных учебных заведений, тренеры заведений физической культуры и спорта государственной или коммунальной формы собственности.

В то же время, место работы человека должно быть основным, а работать им нужно не менее чем на 0,75 ставки.

Какова вероятность, что законопроект одобрят

Отметим, что, несмотря на то, что подобные инициативы часто предлагают – голосуют за них редко. Так что вероятность, что за этот законопроект об освобождении от мобилизации детских воспитателей и тренеров проголосуют – низкая.

Кроме того, его инициировал депутат из Черновицкой области Георгий Мазурашу, который за три года работы подал больше всего законопроектов среди депутатов в Верховной Раде. По более чем 450 законодательным инициативам, соавтором которых является Мазурашу, проголосовали за 54. Из личных законопроектов нардепа не поддержали ни один.

В частности, нардеп в соавторстве предлагал изменить текст гимна Украины. Владимир Зеленский тогда заявил, что даже в случае принятия документа парламентом он его не подпишет.

Также Мазурашу предлагал разрешить уезжать во время войны всем работающим мужчинам, за исключением обстоятельств. Инициатива до сих пор на рассмотрении профильного комитета.

Актуально о мобилизации в Украине

В Украине продолжили действие как военного положения, так и всеобщей мобилизации. В то же время действующее законодательство предусматривает возможность предоставления отсрочки от призыва. Ее могут получить лица, относящиеся к определенным категориям. Для этого нужно будет их забронировать, чем и занимаются компании, где они работают.

С октября представительницы ряда профессий должны стать на воинский учет. Вероятно, часть этих женщин могут попасть в следующие волны мобилизации.

В то же время, Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и воинской службе" относительно добровольности постановки на военный учет женщин.

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