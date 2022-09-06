В Україні можуть звільнити від мобілізації дитячих вихователів

Відповідний законопроєкт зареєстрували на сайті Верховної Ради. Наразі документ проходить етап розгляду.

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Відповідно до тексту документа, під звільнення від мобілізації потрапляють педагоги дошкільних учбових закладів, тренери закладів фізичної культури та спорту державної чи комунальної форми власності.

Водночас місце роботи людини повинно бути основним, а працювати їм потрібно не менше ніж на 0,75 ставки.

Яка ймовірність, що законопроєкт схвалять

Зазначимо, що попри те, що попри те, що подібні ініціативи часто пропонують – голосують за них рідко. Тож, ймовірність, що цей законопроєкт про звільнення від мобілізації дитячих вихователів та тренерів – низька.

Крім того, його ініціював депутат з Чернівецької області Георгій Мазурашу, який за три роки роботи подав найбільше законопроєктів серед депутатів у Верховній Раді. З понад 450 законодавчих ініціатив, співавтором яких є Мазурашу, проголосували за 54. З особистих законопроєктів нардепа не підтримали жоден.

Зокрема, нардеп у співавторстві пропонував змінити текст гімну України. Володимир Зеленський тоді заявив, що навіть у разі ухвалення документа парламентом, він його не підпише.

Також Мазурашу пропонував дозволити виїжджати під час війни всім працюючим чоловікам, за винятком обставин. Ініціатива досі на розгляді профільного комітету.

Актуально про мобілізацію в Україні

В Україні продовжили дію як воєнного стану, так і загальної мобілізації. Водночас чинне законодавство передбачає можливість надання відстрочки від призову. Її можуть отримати особи, які належать до певних категорій. Задля цього необхідно буде їх забронювати, чим і займаються компанії, де вони працюють.

Від жовтня представниці низки професій мають стати на військовий облік. Ймовірно, що частина цих жінок можуть потрапити у наступні хвилі мобілізації.

Водночас Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановки на військовий облік жінок.

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