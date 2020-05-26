Воспитывает ребенка с инвалидностью: что известно об изнасилованной 26-летней женщине
В Кагарлыке в ночь против 24 мая двое полицейских жестоко избили и изнасиловали 26-летнюю женщину Нелю. Потерпевшая живет в селе Ставы и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. В тот злосчастный день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля по делу о краже в магазине.
Что известно о жертве изнасилования
Жительница села Ставы рассказала, что потерпевшую в селе хорошо знают, передает ТСН. Ранее односельчане даже собирали ей деньги на лечение ребенка.
Важно Били и стреляли над головой: шокирующие детали изнасилования женщины полицейскими
Зовут Неля, в селе ее хорошо знают. Она воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью, на лечение которого люди собирали средства. Сельский голова также помогал. Она нигде не работает, потому что ухаживает за ребенком,
– рассказала женщина.
Она добавила, что Неля сейчас уже не находится в больнице. По словам односельчан, потерпевшая вместе с мамой уехала в Киев в полицию давать показания.
Почему женщину вызвали в отделение полиции, где изнасиловали
Односельчанка Нели также рассказала, что в полицию в Кагарлык 26-летнюю женщину вызвали по делу о краже, которая произошла в магазине в деревне. Неля якобы была свидетелем этой кражи.
К теме Полицейские пытали и насиловали женщину-свидетеля: известны их имена
Что известно об изнасиловании женщины полицейскими в Кагарлыке
- 25 мая в полицию обратилась 26-летняя женщина, которая заявила об избиении и изнасиловании 2 правоохранителями в полицейском участке.
- Оказалось, что 23 мая женщину вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля. Там правоохранители надели на нее наручники, угрожали и стреляли из огнестрельного оружия над головой, а затем изнасиловали.
- В это же время в отделении полиции был еще один человек, которого правоохранители также избили. Его угрожали изнасиловать, на голову надевали противогаз и били дубинками. Теперь у мужчины сломаны ребра и нос.
- Утром 25 мая задержали по подозрению в изнасиловании 2 полицейских Кагарлыкского отдела полиции Киевщины. Задержанными оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили из правоохранительных органов.
- Кроме того, уже расформировали все отделения Кагарлыкской полиции, а его сотрудников отправят на переаттестацию.