Воспитывает ребенка с инвалидностью: что известно об изнасилованной 26-летней женщине

В Кагарлыке в ночь против 24 мая двое полицейских жестоко избили и изнасиловали 26-летнюю женщину Нелю. Потерпевшая живет в селе Ставы и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. В тот злосчастный день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля по делу о краже в магазине.

Что известно о жертве изнасилования

Жительница села Ставы рассказала, что потерпевшую в селе хорошо знают, передает ТСН. Ранее односельчане даже собирали ей деньги на лечение ребенка.

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Зовут Неля, в селе ее хорошо знают. Она воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью, на лечение которого люди собирали средства. Сельский голова также помогал. Она нигде не работает, потому что ухаживает за ребенком,

– рассказала женщина.

Она добавила, что Неля сейчас уже не находится в больнице. По словам односельчан, потерпевшая вместе с мамой уехала в Киев в полицию давать показания.

Почему женщину вызвали в отделение полиции, где изнасиловали

Односельчанка Нели также рассказала, что в полицию в Кагарлык 26-летнюю женщину вызвали по делу о краже, которая произошла в магазине в деревне. Неля якобы была свидетелем этой кражи.

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Что известно об изнасиловании женщины полицейскими в Кагарлыке