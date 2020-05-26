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Воспитывает ребенка с инвалидностью: что известно об изнасилованной 26-летней женщине

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Изнасилование в Кагарлыке 24.04.2020 - что известно о потерпевшей
Что известно о 26-летней женщине, которую в Кагарлыке изнасиловали полицейские / Коллаж 24 канала

В Кагарлыке в ночь против 24 мая двое полицейских жестоко избили и изнасиловали 26-летнюю женщину Нелю. Потерпевшая живет в селе Ставы и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. В тот злосчастный день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля по делу о краже в магазине.

Что известно о жертве изнасилования

Жительница села Ставы рассказала, что потерпевшую в селе хорошо знают, передает ТСН. Ранее односельчане даже собирали ей деньги на лечение ребенка.

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Зовут Неля, в селе ее хорошо знают. Она воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью, на лечение которого люди собирали средства. Сельский голова также помогал. Она нигде не работает, потому что ухаживает за ребенком,
– рассказала женщина.

Она добавила, что Неля сейчас уже не находится в больнице. По словам односельчан, потерпевшая вместе с мамой уехала в Киев в полицию давать показания.

Почему женщину вызвали в отделение полиции, где изнасиловали

Односельчанка Нели также рассказала, что в полицию в Кагарлык 26-летнюю женщину вызвали по делу о краже, которая произошла в магазине в деревне. Неля якобы была свидетелем этой кражи.

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Что известно об изнасиловании женщины полицейскими в Кагарлыке

  • 25 мая в полицию обратилась 26-летняя женщина, которая заявила об избиении и изнасиловании 2 правоохранителями в полицейском участке.
  • Оказалось, что 23 мая женщину вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля. Там правоохранители надели на нее наручники, угрожали и стреляли из огнестрельного оружия над головой, а затем изнасиловали.
  • В это же время в отделении полиции был еще один человек, которого правоохранители также избили. Его угрожали изнасиловать, на голову надевали противогаз и били дубинками. Теперь у мужчины сломаны ребра и нос.
  • Утром 25 мая задержали по подозрению в изнасиловании 2 полицейских Кагарлыкского отдела полиции Киевщины. Задержанными оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили из правоохранительных органов.
  • Кроме того, уже расформировали все отделения Кагарлыкской полиции, а его сотрудников отправят на переаттестацию.
Автор: Наталья Боднар
Теги: Новости Украины Постраждалі Дети и несовершеннолетние Полиция Криминальные новости Изнасилование в Кагарлике Криминал
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