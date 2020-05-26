Виховує дитину з інвалідністю: що відомо про 26-річну жінку, яку зґвалтували поліцейські

У Кагарлику в ніч проти 24 травня двоє поліцейських жорстоко побили і зґвалтували 26-річну жінку Нелю. Потерпіла живе у селі Стави і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. У той злощасний день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали до відділку поліції як свідка у справі про крадіжку в магазині.

Що відомо про жертву зґвалтування

Мешканка села Стави розповіла, що потерпілу у селі добре знають, передає ТСН. Раніше односельці навіть збирали їй гроші на лікування дитини.

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Звати Неля, у селі її добре знають. Вона виховує 4-річну дитину з інвалідністю, на лікування якої люди збирали кошти. Сільській голова також допомагав. Вона ніде не працює, бо доглядає дитину,

– розповіла жінка.

Вона додала, що Неля наразі вже не перебуває у лікарні. За словами одночельчан, потерпіла разом з мамою поїхала до Києва у поліцію давати свідчення.

Чому жінку викликали у відділок поліції, де зґвалтували

Одночельчанка Нелі також розповіла, що у поліцію до Кагарлика 26-річну жінку викликали у справі про крадіжку, яка сталася у магазині в селі. Неля нібито була свідком цієї крадіжки.

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