Виховує дитину з інвалідністю: що відомо про 26-річну жінку, яку зґвалтували поліцейські
У Кагарлику в ніч проти 24 травня двоє поліцейських жорстоко побили і зґвалтували 26-річну жінку Нелю. Потерпіла живе у селі Стави і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. У той злощасний день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали до відділку поліції як свідка у справі про крадіжку в магазині.
Що відомо про жертву зґвалтування
Мешканка села Стави розповіла, що потерпілу у селі добре знають, передає ТСН. Раніше односельці навіть збирали їй гроші на лікування дитини.
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Звати Неля, у селі її добре знають. Вона виховує 4-річну дитину з інвалідністю, на лікування якої люди збирали кошти. Сільській голова також допомагав. Вона ніде не працює, бо доглядає дитину,
– розповіла жінка.
Вона додала, що Неля наразі вже не перебуває у лікарні. За словами одночельчан, потерпіла разом з мамою поїхала до Києва у поліцію давати свідчення.
Чому жінку викликали у відділок поліції, де зґвалтували
Одночельчанка Нелі також розповіла, що у поліцію до Кагарлика 26-річну жінку викликали у справі про крадіжку, яка сталася у магазині в селі. Неля нібито була свідком цієї крадіжки.
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Що відомо про зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику
- 25 травня до поліції звернулася 26-річна жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування 2 правоохоронцями у поліцейському відділку.
- Виявилося, що 23 травня жінку викликали на допит в поліцію як свідка. Там правоохоронці закували її у наручники, погрожували і стріляли з вогнепальної зброї над головою, а після цього зґвалтували..
- У цей же час у відділку поліції був ще один чоловік, якого правоохоронці також побили. Його погрожували зґвалтувати, на голову одягали протигаз і били кийками. Тепер у чоловіка зламані ребра та ніс.
- Вранці 25 травня затримали за підозрою в зґвалтуванні 2 поліцейських Кагарлицького відділу поліції Київщини. Затриманими виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили з правоохоронних органів.
- Окрім того, вже розформували все відділення Кагарлицької поліції, а його співробітників відправлять на переатестацію.