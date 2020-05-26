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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19

Виховує дитину з інвалідністю: що відомо про 26-річну жінку, яку зґвалтували поліцейські

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Зґвалтування у Кагарлику 24.04.2020 - що відомо про потерпілу
Що відомо про 26-річну жінку, яку в Кагарлику зґвалтували поліцейські / Колаж 24 каналу

У Кагарлику в ніч проти 24 травня двоє поліцейських жорстоко побили і зґвалтували 26-річну жінку Нелю. Потерпіла живе у селі Стави і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. У той злощасний день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали до відділку поліції як свідка у справі про крадіжку в магазині.

Що відомо про жертву зґвалтування

Мешканка села Стави розповіла, що потерпілу у селі добре знають, передає ТСН. Раніше односельці навіть збирали їй гроші на лікування дитини.

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Звати Неля, у селі її добре знають. Вона виховує 4-річну дитину з інвалідністю, на лікування якої люди збирали кошти. Сільській голова також допомагав. Вона ніде не працює, бо доглядає дитину,
– розповіла жінка.

Вона додала, що Неля наразі вже не перебуває у лікарні. За словами одночельчан, потерпіла разом з мамою поїхала до Києва у поліцію давати свідчення

Чому жінку викликали у відділок поліції, де зґвалтували

Одночельчанка Нелі також розповіла, що у поліцію до Кагарлика 26-річну жінку викликали у справі про крадіжку, яка сталася у магазині в селі. Неля нібито була свідком цієї крадіжки. 

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Що відомо про зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику

  • 25 травня до поліції звернулася 26-річна жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування 2 правоохоронцями у поліцейському відділку.
  • Виявилося, що 23 травня жінку викликали на допит в поліцію як свідка. Там правоохоронці закували її у наручники, погрожували і стріляли з вогнепальної зброї над головою, а після цього зґвалтували..
  • У цей же час у відділку поліції був ще один чоловік, якого правоохоронці також побили. Його погрожували зґвалтувати, на голову одягали протигаз і били кийками. Тепер у чоловіка зламані ребра та ніс.
  • Вранці 25 травня затримали за підозрою в зґвалтуванні 2 поліцейських Кагарлицького відділу поліції Київщини. Затриманими виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили з правоохоронних органів.
  • Окрім того, вже розформували все відділення Кагарлицької поліції, а його співробітників відправлять на переатестацію.
Автор: Наталя Боднар
Теги: Постраждалі Діти і неповнолітні Поліція Зґвалтування у Кагарлику Кримінальні новини Кримінал Новини України
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