Признак краха России – украинская разведка о мятеже Пригожина против Шойгу

Мятеж, который устроил главарь вагнеровцев Евгений Пригожин, является следствием преступной агрессии российского диктатора Владимира Путина. В разведке полагают, что это станет началом краха России.

"Восстание" вагнеровцев началось после того, как Пригожин заявил о якобы ракетном ударе по позициям наемников. По его словам, от рук российского минобороны погибло много вагнеровцев.

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Как комментируют восстание Пригожина в разведке

Представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что российский внутренний конфликт возник из-за преступной агрессии Путина.

Прежде всего следует понимать, что речь идет о внутреннем российском конфликте и противостоянии, которые являются прямым следствием преступной военной агрессии режима Путина против Украины,

– прокомментировали в разведке.

Кроме того Юсов считает, что это противостояние вагнеровцев и минобороны станет началом крушения господствующего режима России. По его словам, Украина наблюдает за ходом событий и мятежом Пригожина.

В Воронеже и Ростове захватили военные объекты

Если вечером 23 июня Пригожин начал угрожать российскому военному руководству, то уже на следующий день, 24 июня, перешел к действиям. В 07:30 главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что наемники захватили несколько военных объектов в Ростове, в частности – аэродром.

Кроме того, в Ростове Пригожин установил контроль над:

штабом Южного военного округа;

одним из отделений полиции;

главным комитетом МВД;

зданием ФСБ;

администрацией города.

Также на территории штаба Южного военного округа Пригожин встретился с заместителями военного руководства России – заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и заместителем начальника Генштаба России Владимиром Алексеевым. На встрече главарь вагнеровцев заявил, что такие действия будут продолжаться до тех пор, пока Шойгу и Герасимов не понесут наказание за "совершенные преступления".

Кроме того, источники Reuters заявили, что контроль над военными объектами был установлен и в Воронеже. В настоящее время Пригожин эту информацию не подтверждал, однако местные телеграм-каналы сообщали о сбитом вертолете, пытавшемся атаковать колонну вагнеровцев.

Из-за мятежа Пригожина местные власти перекрыли трассу на Москву – заблокированы более 300 километров дороги. В Москве также установили блокпосты, чтобы проверять подозрительные транспортные средства и контролировать ситуацию. Власти также ввели режим контртеррористической операции.