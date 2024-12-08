Драматический конец: повстанцы положили конец 50-летнему правлению Асадов в Сирии

Президент Сирии Башар Асад покинул страну в воскресенье, 8 декабря. Этим он драматично завершил свою почти 14-летнюю борьбу за контроль над Сирией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Отмечается, что повстанцы смогли сбросить режим диктатора за 11 дней проведения операции.

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В Сирии закончилось правление Асадов

По словам журналистов, поражение Асада резко контрастирует с его первыми месяцами на посту в 2000 году, когда многие надеялись, что он станет молодым реформатором после трех десятилетий "железной власти" своего отца.

Всего 34 года, офтальмолог с западным образованием выглядел как фанат компьютеров, который разбирался в технике, и имел мягкое поведение,

– рассказали в AP о Башаре Асаде в начале правления.

Но столкнувшись с протестами против его правления, которые вспыхнули в марте 2011 года, Асад обратился к жестокой тактике своего отца, пытаясь подавить инакомыслие. Когда восстание переросло в откровенную гражданскую войну, он при поддержке союзников Ирана и России бросил свою армию на подрыв городов, которые контролировала оппозиция.

Международные правозащитные группы и прокуроры заявили о широком применении пыток и внесудебных убийств в государственных центрах заключения Сирии. Отмечается, что война унесла жизни почти полмиллиона человек и переместила половину 23-миллионного довоенного населения страны.

Как Башар Асад пришел к власти

Асад пришел к власти в 2000 году по иронии судьбы. Его отец, Хафез Асад, воспитывал старшего брата Башара, Басиля, как своего преемника, но в 1994 году Басиль погиб в автокатастрофе в Дамаске. После этого Башар вернулся домой из его офтальмологической практики в Лондоне и прошел военную подготовку. Впоследствии его повысили до звания полковника, чтобы однажды он мог перенять власть.

Когда Хафез Асад умер в 2000 году, парламент быстро снизил требования по возрасту президента с 40 до 34 лет. Повышение Башара на пост президента было утверждено общенациональным референдумом, на котором он был единственным кандидатом.

Напомним, после того, как повстанцы взяли под контроль Дамаск, Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. Существует высокая вероятность, что самолет Асада был сбит, и он мог погибнуть в авиакатастрофе.