Россия попросила Турцию помочь вывести часть своих войск из Сирии, – СМИ

В Сирии повстанцы свергли режим Асада. Перед этим оттуда успела сбежать часть российских войск, но некоторые из них до сих пор остаются на сирийской территории.

В Турции говорят, что Россия просила их помочь спасти этих солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN Türk.

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Россия спланировала, как будет спасать свой контингент

СМИ пишут, что Россия якобы попросила Турцию помочь с "безопасным выходом" своей армии из Сирии.

"Влияние иранских прокси-сил в Сирии в течение длительного времени уменьшалось. Россия ищет способ безопасно вывести часть своих солдат из Сирии при поддержке Турции", – отмечает издание.

Однако, вероятно, Россия с помощью турецкой стороны решила спасать не всех.

Похоже на то, что они выведут своих солдат из региона, за исключением военно-морской базы Тартус и авиабазы Хмеймим,

– сообщили в CNN.

По данным журналистов, спасенных российских солдат должны были бы отправить в регион, где расположены вооруженные силы Турции, а после этого – авиацией в Россию.

Напомним, что сирийские повстанцы уже вошли в города, где размещены российские военные базы, – Тартус и Хмеймим. Впоследствии российские пропагандисты заявили о захвате города Джебла, который практически примыкает к Хмеймиму, а еще населенного пункта Манбидж.

Всего в Сирии сейчас может находиться 7,5 тысяч российских солдат, большинство из которых находится на базах в Тартусе и Латакии.