Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, Лукашенко помог Пригожину, потому что он ему действительно нужен.

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Выгода для Лукашенко

Иван Ступак отметил, что одним из вариантов есть связи Пригожина в странах Африки. Руководитель вагнеровцев много лет зарабатывает деньги и оказывает влияние на политику определенных стран. С его помощью Лукашенко хочет, чтобы белорусские товары попали на африканский рынок.

По мнению экс-работника СБУ, более вероятен второй вариант – Лукашенко хочет, чтобы вагнеровцы тренировали белорусских военных. Уже есть информация о лагере, который строится в Беларуси для 8 тысяч наемников Пригожина.

"У Лукашенко есть большой комплекс неполноценности по сравнению с Украиной. Он понимает, что у белорусских военных вообще нет опыта. Он прекрасно понимает, что он в этом проигрывает и, возможно, таким образом купил за большие деньги "классного тренера", который должен научить белорусское войско", – предположил он.

Обратите внимание! СМИ сообщают, что в Осиповичах Могилевской области в Беларуси начали строить лагерь для размещения 8 тысяч наемников ЧВК "Вагнера". В то же время мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" заверила, что у них нет доказательств, свидетельствующих о строительстве такого лагеря.

"Нож у горла дочери Пригожина"

Эксперт Украинского института будущего считает, что Пригожин мог так быстро закончить свое "восстание" из-за угроз его семье. Ведь вагнеровцы успешно двигались в сторону Москвы, а в последний момент вернулись назад.

Возможно, приставили нож к горлу дочери Пригожина и показали по видеосвязи. Сказали: "Если ты двигаешься дальше, то у тебя нет семьи". Это единственное обоснование, которым я могу объяснить, почему Пригожин неожиданно остановился и пошел назад,

– сказал Ступак.

Роль Лукашенко в завершении восстания