Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, Лукашенко помог Пригожину, потому что он ему действительно нужен.
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Выгода для Лукашенко
Иван Ступак отметил, что одним из вариантов есть связи Пригожина в странах Африки. Руководитель вагнеровцев много лет зарабатывает деньги и оказывает влияние на политику определенных стран. С его помощью Лукашенко хочет, чтобы белорусские товары попали на африканский рынок.
По мнению экс-работника СБУ, более вероятен второй вариант – Лукашенко хочет, чтобы вагнеровцы тренировали белорусских военных. Уже есть информация о лагере, который строится в Беларуси для 8 тысяч наемников Пригожина.
"У Лукашенко есть большой комплекс неполноценности по сравнению с Украиной. Он понимает, что у белорусских военных вообще нет опыта. Он прекрасно понимает, что он в этом проигрывает и, возможно, таким образом купил за большие деньги "классного тренера", который должен научить белорусское войско", – предположил он.
"Нож у горла дочери Пригожина"
Эксперт Украинского института будущего считает, что Пригожин мог так быстро закончить свое "восстание" из-за угроз его семье. Ведь вагнеровцы успешно двигались в сторону Москвы, а в последний момент вернулись назад.
Возможно, приставили нож к горлу дочери Пригожина и показали по видеосвязи. Сказали: "Если ты двигаешься дальше, то у тебя нет семьи". Это единственное обоснование, которым я могу объяснить, почему Пригожин неожиданно остановился и пошел назад,
– сказал Ступак.
Роль Лукашенко в завершении восстания
- Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил войну минобороны России. В ночь на 24 июня вагнеровцы захватили все военные объекты в Ростове, включая аэродром, достигли успеха в Воронеже и дошли на расстояние 200 километров к Москве.
- Александр Лукашенко вечером 24 июня сообщил, что целый день вел переговоры с Пригожиным. Глава вагнеровцев принял предложение белорусского диктатора и заявил, что забирает свои войска в полевые лагеря.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что с Пригожина снимут все обвинения, но он поедет в Беларусь.
- Представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, что эта договоренность – только политическое заявление, потому что пока нет информации о том, что вагнеровцы переходят на территорию Беларуси. По словам Юсова, Лукашенко удачно использовал ситуацию в собственных интересах.