Таку думку 24 Каналу озвучив експрацівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, Лукашенко допоміг Пригожину, бо він йому дійсно потрібен.
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Вигода для Лукашенка
Іван Ступак зазначив, що одним з варіантів є зв'язки Пригожина у країнах Африки. Очільник вагнерівців багато років заробляє там гроші та має вплив на політику певних країн. З його допомогою Лукашенко хоче, щоб білоруські товари потрапили на африканський ринок.
На думку експрацівника СБУ, більш ймовірним є другий варіант – Лукашенко хоче, щоб вагнерівці тренували білоруських військових. Вже є інформація про табір, який будують у Білорусі для 8 тисяч найманців Пригожина.
"У Лукашенка є великий комплекс меншовартості у порівнянні з Україною. Він розуміє, що білоруські військові взагалі не мають досвіду. Він чудово розуміє, що він у цьому програє та, можливо, у такий спосіб купив за великі гроші "класного тренера", який повинен навчити білоруське військо", – припустив він.
"Ніж біля горла доньки Пригожина"
Експерт Українського інституту майбутнього вважає, що Пригожин міг так швидко закінчити своє "повстання" через погрози його родині. Адже вагнерівці успішно рухались у бік Москви, а в останній момент вони повернулись назад.
Можливо, приставили ніж до горла доньки Пригожина та показали по відеозв'язку. Сказали: "Якщо ти рухаєшся далі, то у тебе нема родини". Це єдине обґрунтування, яким я можу пояснити, чому Пригожин зненацька зупинився та пішов назад,
– сказав Ступак.
Роль Лукашенка у завершенні повстання
- Увечері 23 червня Євгеній Пригожин оголосив війну міноборони Росії. У ніч на 24 червня вагнерівці захопили всі військові об'єкти у Ростові, включно з аеродромом, досягли успіху у Воронежі та дійшли на відстань 200 кілометрів до Москви.
- Алєксандр Лукашенко ввечері 24 червня повідомив, що цілий день вів перемовини з Пригожиним. Очільник вагнерівців прийняв пропозицію білоруського диктатора та заявив, що забирає свої війська у польові табори.
- Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що з Пригожина знімуть усі звинувачення, але він поїде до Білорусі.
- Представник ГУР Андрій Юсов пояснив, що ця домовленість – лише політична заява, бо наразі немає інформації про те, що вагнерівці переходять на територію Білорусі. За словами Юсова, Лукашенко вдало використав ситуацію у власних інтересах.