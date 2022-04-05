Восстановление экономики и общие энергетические проекты: Кулеба о результатах встреч в Польше

Сегодня, 5 апреля, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел в Польше несколько важных встреч, на которых обсуждали вывод российских войск из Запорожской АЭС и пути восстановления экономики Украины.

Об этом Кулеба сообщил в своем твиттере. Собрали самое важное.

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Дмитрий Кулеба встретился с министром климата и окружающей среды Польши Анной Моськвой для согласования позиций сотрудничества с МАГАТЭ.

Мы оба согласны с тем, что российское присутствие на Запорожской АЭС должно прекратиться,

– написал Кулеба в твиттере.

Кроме того, представители обоих министерств обсудили взаимовыгодные украино-польские энергетические проекты. О деталях пока не сообщают.

Дмитрий Кулеба встретился с Анной Москвой / Фото Твиттер Дмитрий Кулеба

Следующая встреча главы МИД была посвящена экономике. Встретившись с президентом удалось обсудить участие Польши в стабилизации экономики Украины.

Во время нашей встречи мы с президентом BGK bank Беатой Дашинской-Музычкой исследовали участие ведущих польских банков в восстановлении экономики Украины,

– написал Кулеба

Кулеба с Дашинской-Музычкой / Фото твиттер Дмитрий Кулеба