Киев поможет общинам области в восстановлении после зверств российских варваров – Виталий Кличко
Источник:Официальный сайт Виталия Кличко
Общины Киевской агломерации, наиболее пострадавшие от зверств российской армии, получат от Киева средства на восстановление и помощь жителям.
Глава Киевской агломерации, мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 14 сентября, подписал договоры о предоставлении финансовой помощи от столицы с главами соответствующих общин.
Интересно Виталий Кличко рассказал, когда завершится восстановление домов, разрушенных российскими ракетами
Мы благодарны всем общинам, которые помогли Киеву выстоять перед русскими захватчиками. Именно поэтому я предложил помощь городам и поселкам, в которых сегодня нет средств для восстановления жилья и инфраструктуры для их жителей. Ибо важны не разговоры или обещания, а конкретные дела,
– заявил Кличко.
Речь идет о помощи, в частности, Барышевской, Бышевской, Бучанской, Макаровской, Немишаевской и Бородянской общин.
"Киев помогает всем, кому остро необходима помощь. Ирпеню, например, мы обеспечили водоснабжение из столицы. Запускаем совместные пассажирские перевозки с пригородами Киева. Находим решения по другим вопросам. Сегодня подписали договоры о предоставлении средств на восстановление общинам, у которых их нет. Это , в частности, позволит им и подготовиться к зиме", – подчеркнул Виталий Кличко.
Виталий Кличко встретился с председателями общин Киевской области / Фото с сайта Кличко