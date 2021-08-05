Восстановление начальной школы на Днепровщине: Метинвест инвестировал 3,2 миллиона гривен

Международная горно-металлургическая группа компаний Метинвест направила 3,2 млн грн на восстановление начальной школы в селе Шевченковское Глеюватской общины (Днепропетровская область).

В учебном заведении, где будут находиться 82 воспитанников, утепляют фасад здания, восстанавливают крыльцо и пожарные выходы.

На сегодня это уже второй капремонт школы, который помогают провести комбинаты группы. Известно, что 2 года назад в школе установили новую кровлю и выполнили ремонт потолка на верхних этажах.

В построенном около 40 лет назад учебном заведении не было ни одного ремонта. И теперь дети начнут учебный год в комфортных условиях – в теплых классах, с сухим потолком, отметила директор Шевченковской начальной школы Ирина Копаница,

Как ранее сообщалось, предприятия Метинвеста постоянно развивают инфраструктуру Кривого Рога и ряда территориальных общин. Сейчас ремонтируются дошкольные учреждения села Андреевка и Глееватка.