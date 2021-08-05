У навчальному закладі, де перебуватимуть 82 вихованців, утеплюють фасад будівлі, відновлюють ганки та пожежні виходи.

На сьогодні це вже другий капремонт школи, який допомагають провести комбінати групи. Відомо, що 2 роки тому в школі встановили нову покрівлю та виконали ремонт стелі на верхніх поверхах.

У збудованому близько 40 років тому навчальному закладі не було жодного ремонту. Та тепер діти почнуть навчальний рік у комфортних умовах – у теплих класах, із сухою стелею, зазначила директорка Шевченківської початкової школи Ірина Копаниця,

Як раніше повідомлялось, підприємства Метінвесту постійно розвивають інфраструктуру Кривого Рогу та низки територіальних громад. Наразі ремонтуються дошкільні заклади села Андріївка та Глеюватка.