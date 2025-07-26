Глава НАБУ Кривонос оценил законопроект Зеленского, возвращающий независимость НАБУ и САП

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос выразил поддержку президентскому законопроекту, призванному вернуть полноценную независимость антикоррупционным органам Украины. По его словам, этот документ полностью возвращает процессуальную автономию НАБУ и САП.

Он отметил, что принятие законопроекта необходимо уже 31 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Кривоноса Суспильному.

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Как Кривонос оценивает законопроект Зеленского?

По словам Кривоноса, специалисты Бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры участвовали в подготовке этого законопроекта. Он отметил, что сейчас независимость антикоррупционных структур практически нивелирована, а предложенные изменения вернут ситуацию к предыдущему формату работы.

Глава НАБУ подчеркнул, что принятие инициативы критически важно 31 июля – сразу в первом чтении и в целом, без проволочек и изменений, чтобы избежать риска затягивания или блокировки.

Кривонос предостерег, что до вступления в силу закона существует риск внешнего вмешательства, в частности со стороны Офиса генпрокурора. По его словам, сейчас антикоррупционные органы не могут продвигаться в громких расследованиях, потому что руководитель САП потерял ключевые процессуальные полномочия.

Сейчас руководитель САП не может определить группу прокуроров, не может защитить информацию в чувствительных кейсах. Единственный, кому он может сообщить о подозрении, – это председатель сельсовета или местный депутат,

– заявил Кривонос.

Он также рассказал, что узнал о законодательной инициативе президента из его публикации в Telegram, ведь до того в НАБУ не имели подтвержденной информации о планах главы государства.