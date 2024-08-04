Проект "Наши деньги" сообщил, что компания-победитель "Буд-Технолоджи" оценила стоимость работ в 307 миллионов гривен (без НДС). Это третье по стоимости предложение. Редактор проекта "Наші гроші" Юрий Николов в эфире 24 Канала объяснил, что проблема заключается не только в сумме, но и в качестве.

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Скандал с тендером на восстановление "Охматдета"

После того как рашисты ударили по "Охматдету", однако из ракет попала во двор токсикологического корпуса. Обломки повредили внешнюю сторону здания. В замене нуждались панели, внешние элементы отделки и, бесспорно, оборудование, которое было разрушено в результате атаки.

Украинцы задонатили на благотворительный счет фонда "Охматдет" около 378 миллионов гривен.

"Этот благотворительный фонд объявил так называемый частный конкурс. Поскольку это не государственные средства, вполне понятно, что это происходило не через Prozzoro. Процедура начиналась хорошо и правильно", – отметил Юрий Николов.

На электронной площадке было размещено 14 предложений от компаний, что является значительным количеством. В строительных тендерах обычно участвуют от 1 до 5 компаний. Конкуренция соответственно была значительной.

Затем, без объяснения причин, благотворительный фонд "Охматдет" выбрал победителем фирму, которая сделала третье по дороговизне предложение. Суммарное их предложение с учетом НДС соответствовало всем средствам, которые были на счету фонда. Я изучал их предложение – это просто глупость какая-то,

– объяснил расследователь.

Говорится о запорожской фирме "Строй-технолоджи". Ранее в государственных тендерах она не участвовала. Чтобы доказать способность выполнить строительные работы, фирма подала справку об аренде экскаватора в Киеве, одного автокрана и крана-манипулятора.

Попытка распилить деньги

К тому же фирма "Строй-технолоджи" удвоила смету. Поскольку ракета ударила с одной стороны здания, поэтому соответственно работа должна была выполняться только в определенной части больницы. А в смету включили все, даже то, что не было разрушено Россией.

Более того, в тендере участвовала фирма, которая и строила корпус "Охматдета". Однако выбрали взамен довольно сомнительных подрядчиков.

Это была попытка распилить средства. Еще и попытка со стороны заказчика, то есть благотворительного фонда, ведь именно они были инициаторами этого процесса. Руководство решило "прикрыть" эту историю, то есть сделать, что с их стороны все чисто, просто, мол, некоторые бизнесмены хотели нажиться. Но, к сожалению, это не так,

– заметил Николов.

Подтверждением того, что не все на самом деле было "чисто", стало решение об отмене тендера на восстановление "Охматдета" и проведения его заново на площадке Prozzoro, где существует больший контроль.

"Мы начали огласку. Я лично обратился к нескольким благотворителям, которые выделяли большие средства на это. Один из них собственных крупной строительной компании "Автострада" вышел в публичное пространство и сообщил, что его компания с большим интересом проверит и смету, и способности фирмы, которую "Охматдет" выбрал подрядчиком. После этого я понял, что нам удалось остановить этот распил", – подчеркнул расследователь.

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В конце концов, через день после публикации расследования "Наших денег" состоялась пресс-конференция с участием министра МИД Виктора Ляшко и руководителя "Охматдета". Детальных объяснений о том, почему именно "Буд-технолоджи" выбрали подрядчиком, так и не прозвучало. Зато предыдущий тендер отменили и объявили о проведении нового.