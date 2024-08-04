Проєкт "Наші гроші" повідомив, що компанія-переможець "Буд-Технолоджі" оцінила вартість робіт у 307 мільйонів гривень (без ПДВ). Це третя за вартістю пропозиція. Редактор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов в етері 24 Каналу пояснив, що проблема полягає не лише в сумі, але й в якості.

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Скандал з тендером на відбудову "Охматдиту"

Після того як рашисти вдарили по "Охматдиту", однак з ракет потрапила у подвір'я токсикологічного корпусу. Уламки пошкодили зовнішній бік будівлі. Заміни потребували панелі, зовнішні елементи оздоблення та, безперечно, обладнання, яке було зруйновано внаслідок атаки.

Українці задонатили на благодійний рахунок фонду "Охматдиту" близько 378 мільйонів гривень.

"Цей благодійний фонд оголосив так званий приватний конкурс. Оскільки це не державні кошти, цілком зрозуміло, що це відбувалося не через Prozzoro. Процедура починалась добре і правильно", – зазначив Юрій Ніколов.

На електронному майданчику було розміщено 14 пропозицій від компаній, що є значною кількістю. У будівельних тендерах зазвичай беруть участь від 1 до 5 компаній. Конкуренція відповідно була значною.

Потім, без пояснення причин, благодійний фонд "Охматдиту" обрав переможцем фірму, яка зробила третю за дорожнечею пропозицію. Сумарна їхня пропозиція з урахуванням ПДВ відповідала всім коштам, які були на рахунку фонду. Я вивчав їхню пропозицію – це просто дурість якась,

– пояснив розслідувач.

Мовиться про запорізьку фірму "Буд-технолоджі". Раніше у державних тендерах вона не брала участі. Аби довести спроможність виконати будівельні роботи, фірма подала довідку про оренду екскаватора в Києві, одного автокрану та крана-маніпулятора.

Спроба розпилити гроші

До того ж фірма "Буд-технолоджі" подвоїла кошторис. Оскільки ракета вдарила з одного боку будівлі, тож відповідно робота мала виконуватися лише у певній частині лікарні. А в кошторис включили усе, навіть те, що не було зруйноване Росією.

Щобільше, у тендері брала участь фірма, яка й будувала корпус "Охматдиту". Однак обрали натомість доволі сумнівних підрядників.

Це була спроба розпиляти кошти. Ще й спроба з боку замовника, тобто благодійного фонду, адже саме вони були ініціаторами цього процесу. Керівництво вирішило "прикрити" цю історію, тобто вдати, що з їхнього боку все чисто, просто, мовляв, деякі бізнесмени хотіли нажитись. Але, на жаль, це не так,

– зауважив Ніколов.

Підтвердженням того, що не все насправді було "чисто", стало рішення про скасування тендеру на відбудову "Охматдиту" та проведення його заново на майданчику Prozzoro, де існує більший контроль.

"Ми почали розголос. Я особисто звернувся до кількох благодійників, які виділяли великі кошти на це. Один з них, власних великої будівельної компанії "Автострада", вийшов у публічний простір і повідомив, що його компанія з великою цікавістю перевірить і кошторис, і спроможності фірми, яку "Охматдит" обрав підрядником. Після цього я зрозумів, що нам вдалося зупинити цей розпил", – наголосив розслідувач.

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Зрештою, за день після публікації розслідування "Наших грошей", відбулася пресконференція за участю міністра МОЗ Віктора Ляшка та керівника "Охматдиту". Детальних пояснень про те, чому саме "Буд-технолоджі" обрали підрядником, так і не прозвучало. Натомість попередній тендер скасували та оголосили про проведення нового.