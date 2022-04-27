На восстановление ракетного потенциала России нужны годы, – Маляр

Несмотря на то, что армия врага готовилась к войне, она истощается. Оккупанты имеют большие потери – не только личные, но и оружия.

За эти два месяца Россия фактически вдвое сократили свой запас ракет. Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального марафона, сообщает 24 канал.

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Россия не сможет быстро восстановить свое оружие

Оккупанты, по словам Маляр, пытаются как-то восстановить сейчас свой ракетный потенциал. Однако быстро это сделать не удастся.

Чтобы восстановить тот ракетный потенциал, который они сейчас уничтожили, уйдут годы,

– подчеркнула Маляр.

Такая же ситуация, как отметила заместитель министра, и с другим вооружением оккупантов. Поскольку применяются санкции (а в части их вооружения и военной техники использовали комплектующие из других стран), сейчас восстанавливать потенциал будет очень тяжело.

Врага не надо недооценивать, – Маляр

Несмотря на это, считает Маляр, нельзя недооценивать врага. Ведь россияне действительно развернули активные действия фактически по всей линии столкновения на Донецком и Луганском направлениях. Также они активно обстреливают Харьковщину.

"Юг Украины – также одна из целей российских войск. Поэтому по состоянию на сегодняшний день там ведут ожесточенные боевые действия, несмотря на то, что их армия истощается", – отметила Маляр.

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