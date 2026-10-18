Не всегда через ТЦК: как военным и ветеранам восстановить утраченные документы

Процедура восстановления утерянных военных документов зависит от их типа и органа выдачи. Далеко не все документы восстанавливаются через ТЦК, а у некоторых удостоверений вообще есть цифровые аналоги.

Потеря важных документов не означает лишение статуса военнослужащего или ветерана. Главная задача в такой ситуации – обратиться в компетентный орган и пройти соответствующую процедуру восстановления. Об этом сообщили в Житомирском ТЦК.

Восстановление военного билета и УБД

Если пропал военный билет или удостоверение офицера, действующим военнослужащим необходимо немедленно сообщить об этом своему непосредственному командиру и подать рапорт с подробным объяснением обстоятельств пропажи. После этого в воинской части проводят служебное расследование и оформляют документы для повторной выдачи.

Для восстановления удостоверения участника боевых действий военнослужащие должны обращаться в кадровую службу своей части.

Лица, уволенные со службы, обращаются в ТЦК и СП, но только при условии, что именно этот орган уполномочен оформлять такой документ. В целом порядок действий определяется тем, какая именно комиссия присваивала соответствующий статус.

Что делать с другими справками

Владельцы других ветеранских удостоверений могут обратиться в ЦПАУ, местное подразделение по вопросам ветеранской политики или непосредственно в Минветеранов. Для тех, кто продолжает нести службу, порядок действий может определять орган, в котором они находятся.

Что касается различных справок и подтверждений статуса, то запросы следует направлять в учреждение, которое их выдало, или в профильное подразделение воинской части.

Также стоит проверять наличие информации в государственных реестрах, чтобы получить электронный документ или выписку.

Первые шаги после потери документов

В случае похищения документов в первую очередь следует обратиться в полицию для фиксации этого факта.

Далее необходимо подготовить паспорт, сохранившиеся копии утраченных документов и любые другие имеющиеся подтверждения.

С этим пакетом документов нужно подать рапорт или заявление и уточнить исчерпывающий перечень необходимых документов для конкретного случая.

Отдельно стоит помнить о цифровых возможностях. Если пропало бумажное удостоверение ветерана, следует проверить его наличие в приложении "Дія", ведь электронный вариант имеет такую же юридическую силу.