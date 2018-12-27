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      Восстановление традиций: морские пехотинцы в прифронтовом Мариуполе провели офицерский бал

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      Морские пехотинцы 503 батальона провели в прифронтовом Мариуполе офицерский бал, который состоялся уже во второй раз. Они признались, что вальсировать, а не уничтожать врага с оружием, им несколько необычно, но очень интересно.

      По мнению офицеров, офицерский бал – это, прежде всего, хорошо, кроме того, показывает суровых воинов с человеческой стороны.

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      Ведь они не только солдаты, которіе противостоят врагу, но и люди, которые умеют любить, танцевать и веселиться. Офицер Павел Сбитов сказал, что такие мероприятия проходят уже не первый раз, и для военных это большая честь. Такие мероприятия дают возможность показать людям, что военные такие же адекватные и нормальные люди, которые способны жить среди гражданского населения.

      Среди партнерш – любимые, жены и волонтеры. Большинство из девушек признаются, вальсируют едва ли не впервые. Поэтому, чтобы сейчас все получилось как нельзя лучше, тренировались не один день.

      Мы репетировали два дня по 3 часа. Я даже не думала, что так быстро научусь танцевать вальс, но было довольно легко. Например, моя сестра учила его гораздо дольше, чем я,
      – отметила волонтер Зоряна.

      Другая волонтер добавила, что многие девушки учились вальсировать в течение недели, некоторые даже по два раза в день.

      Офіцерський бал у Маріуполі
      Офицерский бал в Мариуполе

      Медик-волонтер Светлана Андрейчук отметила, что необычно видеть ребят в белой парадной форме, потому что привыкла за ними наблюдать на фронте в полной военной экипировке.

      Полюбоваться действом пришли не только родные армейцев, но и друзья подразделения. Волонтер Григорий Янченко, хоть передвигается на коляске, но не пропускает ни одного мероприятия, которое устраивают морпехи.

      Волонтер та друг військових підтримав морпіхів на балу
      Волонтер и друг военных поддержал морпехов на балу

      Командир 503 батальона сказал, что Григорий Янченко для него, как отец. Несмотря на праздничное настроение, воины не забывают о пленных собратьях-моряках.

      Нашу елку мы украсили челноками с фамилиями моряков-героев, попавших в плен во время переправы в Мариуполь, в результате штурма российскими войсками. Ребята, знайте, мы вас всегда поддерживаем, ждем вас дома и никогда не оставим в беде,
      – заверил офицер Павел Сбитов.

      Моряки 503 бригади підтримують своїх полонених побратимів
      Морпехи 503 батальона поддерживают своих пленных собратьев

      В финале действа морпехи решили, что такие баллы должны иметь продолжение и передали эстафету своим собратьям.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости Мариуполя Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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