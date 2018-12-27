Відновлення традицій: морські піхотинці у прифронтовому Маріуполі провели офіцерський бал

Морські піхотинці 503 батальйону провели у прифронтовому Маріуполі офіцерський бал, що відбувся вже вдруге. Вони зізналися, що вальсувати, а не нищити ворога зі зброєю, їм дещо незвично, проте дуже цікаво.

На думку офіцерів, офіцерський бал – це, насамперед, гарно, крім того, показує суворих вояків з людського боку.

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Адже вони не лише солдати, що протистоять ворогу, а й люди, які вміють любити, танцювати та веселитись. Офіцер Павло Сбитов сказав, що такі заходи відбуваються вже не вперше, і для військових це велика честь. Такі заходи дають можливість показати людям, що військові такі ж адекватні та нормальні люди, які спроможні жити серед цивільного населення.

Серед партнерок – кохані, дружини та волонтерки. Більшість з дівчат зізнаються, вальсують ледь не вперше. Тож, аби нині все вийшло якнайкраще, тренувались не один день.

Ми репетирували два дні по три години. Я навіть не думала, що так швидко навчуся танцювати вальс, але було доволі легко. Наприклад, моя сестра вчила його набагато довше, ніж я,

– зазначила волонтерка Зоряна.

Інша волонтерка додала, що багато дівчат вчилися вальсувати протягом тижня, деякі навіть по два рази на день.



Офіцерський бал у Маріуполі

Медик-волонтерка Світлана Андрейчук зауважила, що незвично бачити хлопців у білій парадній формі, бо звикла за ними спостерігати на фронті у повній військовій екіпіровці.

Помилуватись дійством прийшли не лише рідні армійців, а й друзі підрозділу. Волонтер Григорій Янченко, хоч пересувається на візку, та не пропускає жодного заходу, що влаштовують морпіхи.



Волонтер та друг військових підтримав морпіхів на балу

Командир 503 батальйону сказав, що Григорій Янченко для нього, мов батько. Попри святковий настрій, воїни не забувають про полонених побратимів-моряків.

Нашу ялинку ми прикрасили човниками з прізвищами моряків-героїв, які потрапили у полон під час переправи в Маріуполь, внаслідок штурму російськими військами. Хлопці, знайте, ми вас завжди підтримуємо, чекаємо вас вдома і ніколи не залишимо в біді,

– запевнив офіцер Павло Сбитов.



Морпіхи 503 батальйону підтримують своїх полонених побратимів

У фіналі дійства морпіхи вирішили, що такі бали повинні мати продовження і передали естафету своїм побратимам.