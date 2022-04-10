На Востоке +21, большинство областей накроют дожди: прогноз погоды на 11 апреля

Погода в Украине в понедельник, 11 апреля, будет солнечной только на Западе. Между тем, в других областях прогнозируют дожди.

На Западе средняя дневная температура составит +8…+10 градусов. В Центре и на Юге прогнозируют до +11 градусов. Тем временем на Востоке обещают +18…+21 градус.

Заметьте В Карпатах до сих пор лежит снег: высота покрова достигает более 2 метров.

Прохладнее всего будет в Киеве. Там температура воздуха прогреется до +6...+8.

Прогноз синоптика Диденко

Наталья Диденко рассказала, что понедельник, 11 апреля, посетит Украину с полной синоптической корзиной. Пока на Востоке будет царить почти май, другим областям придется немного померзнуть.

Дожди 11 апреля будут периодически во всех наших регионах. Там, где температура воздуха будет существенно снижаться, возможен мокрый снег – Центр, Запад, Север. Порывистый ветер, до сильных порывов, будет на Юге и в Центре Украины,

– заметила Диденко.

Синоптик также рассказала, что снег возможен в Киеве.

Прогноз погоды в городах Украины 11 апреля

Ужгород – +9...+11

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы – +9...+11

Полтава – +9...+11

Днепр – +9...+11

Запорожье – +15...+17

Донецк – +16...+18

Луганск – +19...+21

Харьков – +16...+18

Киев – +6...+8



Прогноз погоды на 11 апреля / Укргидрометцентр