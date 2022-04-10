На Заході середня денна температура становитиме +8...+10 градусів. У Центрі та на Півдні прогнозують до +11 градусів. Тим часом на Сході обіцяють +18...+21 градус.

Зауважте У Карпатах досі лежить сніг: висота покриву сягає понад 2 метри

Найпрохолодніше буде у Києві. Там температура повітря прогріється лише до +6...+8.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко розповіла, що понеділок, 11 квітня, завітає в Україну з повним синоптичним кошиком. Доки на Сході пануватиме майже травень, іншим областям доведеться трішки померзнути.

Дощі 11-го квітня періодично відвідуватимуть всі наші регіони. Там, де температура повітря істотно знижуватиметься, там можливий мокрий сніг – Центр, Захід, Північ. Рвучкий вітер, до сильних поривів, буде на Півдні та в Центрі України,

– зауважила Діденко.

Синоптикиня також розповіла, що сніг можливий у Києві.

Прогноз погоди у містах України 11 квітня

Ужгород – +9...+11

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +9...+11

Вінниця – +9...+11

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +9...+11

Суми – +9...+11

Полтава – +9...+11

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +19...+21

Харків – +16...+18

Київ – +6...+8



Прогноз погоди на 11 квітня / Укргідрометцентр