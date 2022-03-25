На Востоке некоторые части врага потеряли более 50% личного состава и бегут в Россию – Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на всех фронтах. Следовательно, на востоке некоторые части врага потеряли более 50% личного состава.

Захватчики понимают, что проигрывают и позорно бегут с поля боя в Россию. Об этом в ночь на 25 марта сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Ситуация на восточных фронтах

Продолжаются 29 сутки полномасштабной войны, на Востоке враг:

на Северском направлении пытается сосредоточить силы и средства восстановления наступательных действий. Совершает неудачные попытки заблокировать Чернигов.

На Слобожанском направлении блокирует города Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе города Изюм, терпит потери,

Отмечается вывод отдельных подразделений оккупационных войск на территорию России в связи с потерями более 50 процентов личного состава,

– указывают в Генштабе ВСУ.

На Донецком направлении противник удерживает занимаемые рубежи. Основные усилия сосредоточены на захвате городов Попасная, Рубежное и Мариуполь, но успеха нет.

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