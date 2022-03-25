Загарбники розуміють, що програють і ганебно втікають з поля бою у Росію. Про це в ніч на 25 березня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
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Ситуація на східних фронтах
Триває 29 доба повномасштабної війни, а ворог:
- на Сіверському напрямку намагається зосередити сили та засоби для відновлення наступальних дій. Вчиняє невдалі спроби заблокувати Чернігів.
- На Слобожанському напрямку здійснює блокування міст Суми та Харків. Завдає ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Пробує поновити наступальні дії в районі міста Ізюм, зазнає втрат,
Відзначається виведення окремих підрозділів окупаційних військ, на територію Росії у зв’язку з втратами більше ніж 50 відсотків особового складу,
– вказують у Генштабі ЗСУ.
На Донецькому напрямку противник утримує займані рубежі. Основні зусилля зосереджує на захопленні міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь, але успіху не має.
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