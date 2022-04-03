На Востоке оккупанты понесли тяжелые потери: на поле боя оставили и погибших, и вооружение

Украинские защитники нанесли тяжелые потери российским оккупантам на поле боя. Оккупанты бросили погибших товарищей и вооружение.

Оккупанты покинули уцелевшую технику, оружие и боеприпасы

Российский враг был разбит на одном из направлений в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сообщается, что российские войска понесли тяжелые потери.

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Спасаясь, оккупанты бросили на поле боя трупы своих солдат и уцелевшую технику, оружие и боеприпасы. Также удалось взять в плен российских убийц.

Одно дело мирных беззащитных людей пытать, расстреливать украинские города ракетами и артиллерию. И совсем другое дело – встретиться в открытом бою с украинскими воинами, результат можно увидеть на фотографиях,

– заявили украинские защитники.

На Востоке оккупанты понесли тяжелые потери / Фото украинских военных

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