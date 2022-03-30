На Востоке украинские защитники уничтожили 200 оккупантов и много вражеской техники

ВСУ нанесли мощный удар российским оккупантам на Восточном направлении. Враг потерял две сотни личного состава и много боевой техники.

Сегодня, 30 марта, российские оккупанты продолжали наступательные действия на Восточном направлении. Опыт врага не учит – в трех атаках орки понесли большие потери.

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Новые потери врага

В боях наши герои сумели ликвидировать 200 оккупантов и 7 танков. Кроме того, уничтожены 2 БТР-а, 7 БПМ и 1 ББМ.

Также орки потеряли 11 минометов и артиллерийских систем, 4 РСЗО, 9 АО и 1 БПЛА. Наши защитники еще раз показали – бегство или сдача в плен является единственной надеждой оккупантов на сохранение жизни.

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