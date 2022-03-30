Сьогодні, 30 березня, російські окупанти продовжували наступальні дії на Східному напрямку. Досвід ворога не вчить – у трьох атаках орки зазнали великих втрат.

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Нові втрати ворога

У боях наші герої зуміли ліквідувати 200 окупантів та 7 танків. Окрім того, знищено 2 БТР-и, 7 БПМ та 1 ББМ.

Також орки втратили 11 мінометів та артилерійських систем, 4 РСЗВ, 9 АТ та 1 БПЛА. Наші захисники вкотре показали – втеча або здача у полон є єдиною надією окупантів на збереження життя.

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