На Востоке уничтожили 26 российских оккупантов и вражескую технику

Российские оккупанты на территории Украины продолжают гибнуть. А вместе с ними стараниями украинских защитников уничтожается и их техника.

Только за один день, 10 апреля, украинские защитники уничтожили 26 российских захватчиков. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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При этом украинские военные открывали огонь в ответ на ракетные и авиационные удары, а также обстрелы из тяжелой артиллерии.

Кроме живой силы, оккупационные войска потеряли и немало техники. Среди них два вертолета и один БТР. Также были уничтожены два артиллерийских тягача и один беспилотник врага.

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