Лише за один день, 10 квітня, українські захисники знищили 26 російських загарбників. Сталося це в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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При цьому українські військові відкривали вогонь у відповідь на ракетні та авіаційні удари, а також обстріли з важкої артилерії.

Окрім живої сили, окупаційні війська втратили й чимало техніки. Серед них два гелікоптери та один БТР. Також були знищені два артилерійські тягачі та один безпілотник ворога.

Дивіться відео про те, як ЗСУ нищить ворожу техніку