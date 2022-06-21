На Востоке выявлено формирование сводных подразделений врага, часть сил вывели восстанавливаться

Продолжаются 118 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Враг терпит значительные потери и вынужден переформировывать свои подразделения.

Так, на Донецком направлении зафиксирована деятельность сводных подразделений российских оккупантов. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 21 июня.

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Актуальная ситуация на Донецком направлении

По данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении российские оккупанты осуществили перегруппировку, чтобы усилиться с целью дальнейших действий на Бахмутском направлении. Зафиксировано формирование сводных подразделений врага.

Так, вследствие значительных потерь отмечено переформирование двух вражеских батальонных тактических групп из состава потерявших свою боеспособность подразделений 5 общевойсковой армии вооруженных сил России в одну сводную батальонную тактическую группу.

Кроме того, по имеющейся у Генштаба Вооруженных сил Украины информации, противник вывел на восстановление боеспособности подразделения своей отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса.

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Что в целом происходит на Востоке

На Северодонецком направлении, по состоянию на вечер 21 июня, продолжаются бои за одноименный город. Враг стрелял из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Вороново, Мирной Долины и Горского.

Вместе с тем попытку российских оккупантов вести разведку боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино Вооруженные силы Украины героически отбили – противник был вынужден отойти. При этом частичный успех захватчики имеют в наступательных действиях по направлению к Белой Горе, боевые действия продолжаются. Враг закрепляется в Устиновке.

На направлении Тошковка – Подлесное россияне, к сожалению, захватили населенные пункты Подлесное и Мирная Долина, предпринимают попытки закрепиться на занятых рубежах. Кроме того, оккупанты имеют частичный успех вблизи Горского. Вражеский штурм в направлении Высокого наши защитники и защитницы успешно отбили.

К слову, на Бахмутском направлении захватчики обстреляли районы Берестового и Камышевахи. Предприняли попытку наступления в сторону Александрополья – Камышеваха, успеха не имели и отошли.

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