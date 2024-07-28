Об этом 24 Каналу рассказал востоковед Михаил Якубович, прокомментировав ответ Израиля на удар по Голанским высотам, который осуществила Хезболла 27 июля.

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Израиль готовится к войне

Как отметил Якубович, нынешний ответ Израиля не может быть чрезвычайно сильным, потому что им придется воевать на трех фронтах. Сейчас они проводят операцию в Газе. ХАМАС еще не удалось уничтожить, перемирие не заключили, а обмена между заложниками и пленными не было.

Также есть йеменский фронт, где Израиль пытается отвечать хуситам на атаки дронов и ракетные удары. В таком смысле сейчас открывать еще и третий фронт с Ливаном неуместно.

Для этого им нужна была бы поддержка Соединенных Штатов. А администрация Байдена не готова к войне на Ближнем Востоке. Тогда им придется подтягивать туда собственные войска. Скорее всего, там и дальше будут пытаться сдерживать все через дипломатические каналы.

Стороны готовятся к войне будущего. Сейчас Израиль изучает вопрос войны с Ливаном. Очевидно, будущей войны с Хезболлой таки не избежать в ближайшие годы. Но помнятся уроки войны 2006 года, из которой Израиль не вышел победителем, потому что Хезболла не была уничтожена,

– заметил Якубович.

При войне Хезболла начнет использовать гражданских как "живой щит", что повлечет много жертв. Это еще больше усилит критику, которую сейчас осуществляют левые и неолиберальные силы, поддерживающие различные палестинские протесты.

Обратите внимание! 28 июля стало известно, что Израиль ударил в ответ по объектам Хезболлы. Прилетело по складам с оружием и инфраструктуре боевиков в Ливане.