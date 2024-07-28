Про це 24 Каналу розповів сходознавець Михайло Якубович, прокоментувавши відповідь Ізраїлю на удар по Голанських висотах, який здійснила Хезболла 27 липня.

До теми Ізраїль показав відео ракетного удару по стадіону на Голанах, де загинули діти

Ізраїль готується до війни

Як наголосив Якубович, теперішня відповідь Ізраїлю не може бути надзвичайно сильною, бо їм доведеться воювати на трьох фронтах. Зараз вони проводять операцію в Газі. ХАМАС ще не вдалося знищити, перемир'я не уклали, а обміну між заручниками та полоненими не було.

Також є єменський фронт, де Ізраїль намагається відповідати хуситам на атаки дронів та ракетні удари. В такому сенсі зараз відкривати ще й третій фронт з Ліваном недоречно.

Для цього їм потрібна була б підтримка Сполучених Штатів. А адміністрація Байдена не готова до війни на Близькому Сході. Тоді їм доведеться підтягувати туди власні війська. Найімовірніше, там і далі намагатимуться стримувати все через дипломатичні канали.

Сторони готуються до війни майбутнього. Наразі Ізраїль вивчає питання війни з Ліваном. Очевидно, майбутньої війни з Хезболлою таки не уникнути в найближчі роки. Але пам'ятаються уроки війни 2006 року, з якої Ізраїль не вийшов переможцем, бо Хезболла не була знищена,

– зауважив Якубович.

При війні Хезболла почне використовувати цивільних як "живий щит", що спричинить багато жертв. Це ще більше посилить критику, яку зараз здійснюють ліві та неоліберальні сили, що підтримують різні палестинські протести.

Зверніть увагу! 28 липня стало відомо, що Ізраїль вдарив у відповідь по об'єктах Хезболли. Прилетіло по складах зі зброєю та інфраструктурі бойовиків у Лівані.