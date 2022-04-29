Советник главы Офиса Президента добавил, что Запад будет четко отвечать на любой шантаж. И будет использовать для этого как публичные, так и непубличные каналы.

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Военного потенциала России хватит на 72 часа

Алексей Арестович решил использовать аллюзию о тех же 72 часах, которыми угрожала Россия. Мол, Украину удастся захватить за трое суток. Такая же судьба может постигнуть саму страну-агрессора, если она развяжет войну против Запада.

Ну ладно. Мы возвращаемся на Землю и начинаем взвешивать потенциалы сторон (Запад и Россия – 24 канал). Война на три дня и все. Поэтому здесь и не о чем говорить,

– подчеркнул Арестович.

Он отметил, что западная военная машина сильнее российской. Той, чья "вторая армия мира" не может взять вот уже 24 дня Краматорск и Славянск.

Если россияне постараются угрожать авиацией, то это бессмысленно. Треть довоенного российского потенциала валяется на территории Украины. Что касается ядерной триады, то и здесь все не просто. То, что плавает и летает, уничтожат очень быстро, убежден Арестович.

Он добавил, что у Запада совершенные системы разведки. Они знают, где находится каждый руководитель в России, отвечающий за ядерный удар. В то же время угрожать Западу, "попивая сок в бункере на Урале", – скверная идея.

Путин угрожает миру "молниеносными ударами"

Отметим, что накануне президент России Владимир Путин продолжил свое любимое занятие – угрожать. На этот раз он пообещал всему миру "молниеносные удары" из-за того, что он помогает Украине противостоять стране-агрессору. Мол, как только кто-то вмешается, то его ожидает атака от России, которая будет мгновенной.

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