Радник глави Офісу Президента додав, що Захід чітко відповідатиме на будь-який шантаж. І використовуватиме для цього як публічні, так і непублічні канали.

Читайте також Успіхи Росії на Донбасі обмежені, та й ті досягнуті ціною значних втрат, – британська розвідка

Військового потенціалу Росії стане на 72 години

Олексій Арестович вирішив використати алюзію про ті самі 72 години, якими погрожувала Росія. Мовляв, Україну вдасться захопити за три доби. Натомість така доля може спіткати саму країну-агресорку, якщо вона розв'яже війну проти Заходу.

Ну, гаразд. Ми повертаємося на Землю та починаємо зважувати потенціали сторін (Заходу та Росії – 24 канал). Війна на 3 дні і все. Тому тут і немає про що говорити,

– підкреслив Арестович.

Він наголосив на тому, що західна військова машина сильніша за російську. Ту, чия "друга армія світу" не може взяти ось уже 24 доби Краматорськ і Слов'янськ.

Якщо росіяни намагатимуться погрожувати авіацією, то це безглуздо. Третина з довоєнного російського потенціалу валяється на території України. Що стосується ядерної тріади, то і тут усе не просто. Те, що плаває та літає, знищать дуже швидко, переконаний Арестович.

Він додав, що у Заходу досконалі системи розвідки. Вони знають, де перебуває кожен керівник у Росії, який відповідає за ядерний удар. Натомість погрожувати Заходу, "попиваючи сік у бункері на Уралі", – кепська ідея.

Путін погрожує світові "блискавичними ударами"

Зазначимо, що напередодні президент Росії Володимир Путін продовжив своє улюблене заняття – погрожування. Цього разу він пообіцяв усьому світу "блискавичні удари" через те, що він допомагає Україні протистояти країні-агресорці. Мовляв, щойно хтось втрутиться, то на нього очікує атака від Росії, яка буде миттєвою.

Тим часом Лукашенко видав чергову маячню: дивіться відео