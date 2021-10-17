Видео с рыбалки выложил на своей странице местный житель Тарас Лупашко. За увлекательным процессом собрались посмотреть около десятка людей.

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Гигантская рыба в городском озере

Необычный улов удалось поймать в городском парке "Октябрьский" на одном из озер. Это водоем, где местные жители постоянно рыбачат.

На кадрах видно, что рыбаку было сложно вытащить свой улов на берег. Ему помог очевидец, который руками дотащил на берег рыбину. Люди рядом отметили, что это сом.

Автор видео в шутку отметил, что удалось выловить царя рыб.



Сом, которого поймали в Черновцах / Скриншот из видео

Люди отмечают, что этого сома ловили уже около трех раз. Рыбаки увлеченно фотографируются с ним, а потом снова отпускают в воду. Как пишут в комментариях к сообщению, на этот раз рыбину снова отпустили на свободу.

Посмотреть видео с огромной рыбиной можно по этой ссылке.

Гигантская рыба в Черновцах: предыдущие случаи