Відео із риболовлі виклав на свої сторінці місцевий житель Тарас Лупашко. За захопливим процесом зібралися подивитися близько десятка людей.

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Гігантська риба у міському озері

Незвичний улов вдалося піймати у міському парку "Жовтневий" на одному з озер. Це водойма, де місцеві жителі постійно риболовлять.

На кадрах видно, що рибалці було складно витягти свій улов на берег. Йому допоміг очевидець, який руками дотяг на берег рибину. Люди поруч зазначили, що це сом.

Автор відео жартома зазначив, що вдалося виловити царя риб.



Сом, якого зловили у Чернівцях / Скриншот з відео

Люди відзначають, що цього сома ловили вже близько трьох разів. Рибалки захоплено фотографуються з ним, а згодом знову відпускають у воду. Як пишуть у коментарях до допису, цього разу рибину знову відпустили на волю.

Подивитися відео з величезною рибиною можна за цим посиланням.

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