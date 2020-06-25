У Чернівцях затопило один з найбільших ринків в Україні "Калинівський". Серед його затоплених рядів перехожі впіймали велетенську рибу.

Відео з коропом на ринку опублікувала у фейсбуці журналістка Алла Спрінчінат, поширивши його з інстаграм-сторінки "Чернівецький промінь".

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На думку деяких чернівчан у коментарях, цілком можливо, що коропа відпустив хтось із продавців "для хайпу", адже рибина такого розміру не могла б сама заплисти на мілину.

"Риба з Прута плаває між рядами Калинки", – підписала відео журналіста.

Короп намагався відплисти на глибину, однак один з перехожих таки виловив рибу голими руками.



Один з перехожих спіймав рибину / Фото molbuk.ua.

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