В Черновцах затопило один из крупнейших рынков в Украине "Калиновский". Среди его затопленных рядов прохожие поймали гигантскую рыбу.

Видео с карпом на рынке опубликовала в фейсбуке журналистка Алла Спринчинат, распространив его с инстаграм-страницы "Чернівецький промінь".

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По мнению некоторых черновчан в комментариях, вполне возможно, что карпа отпустил кто-то из продавцов "для хайпа", ведь рыбина такого размера не могла бы сама заплыть на мель.

"Рыба из Прута плавает между рядами Калинки", – подписала видео журналистка.

Карп пытался отплыть на глубину, однако один из прохожих таки выловил рыбу голыми руками.



Один из прохожих поймал рыбину / Фото molbuk.ua.

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