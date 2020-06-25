На затопленном рынке в Черновцах поймали огромную рыбу: впечатляющие фото и видео
В Черновцах затопило один из крупнейших рынков в Украине "Калиновский". Среди его затопленных рядов прохожие поймали гигантскую рыбу.
Видео с карпом на рынке опубликовала в фейсбуке журналистка Алла Спринчинат, распространив его с инстаграм-страницы "Чернівецький промінь".
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По мнению некоторых черновчан в комментариях, вполне возможно, что карпа отпустил кто-то из продавцов "для хайпа", ведь рыбина такого размера не могла бы сама заплыть на мель.
"Рыба из Прута плавает между рядами Калинки", – подписала видео журналистка.
Карп пытался отплыть на глубину, однако один из прохожих таки выловил рыбу голыми руками.
Один из прохожих поймал рыбину / Фото molbuk.ua.
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