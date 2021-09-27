Вот это проголосовали: коммунисты победили на муниципальных выборах в Австрии

Неожиданным результатом завершились муниципальные выборы в австрийском городе Грац. С довольно высоким показателем на голосовании победила Коммунистическая партия.

Компартия получила 28,9% голосов избирателей и опередила правоцентристов. Результат правоцентристской народной партии – 25,7%.

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Мэр города уходит с должности из-за результат выборов

Такой результат стал неприятной неожиданностью для мэра города Зигфрида Нагля, который является представителем именно Народной партии. Мэр руководил Граце в течение 18 лет и уже объявил, что уходит в отставку.

Коммунистка может стать первой женщиной-мэром в Граце

Пока лидер коммунистов Эльке Кар не ответила, претендует ли она на место Нагля. Если это произойдет, то Кар станет первой женщиной-мэром в истории города. Сейчас политик занята переговорами о создании коалиции, однако Народную партию из списка возможных союзников коммунисты уже вычеркнули.

Коммунисты очень популярны в городе

Отметим, что коммунисты в Граце популярны из-за их подхода к избирателям. Так партия ввела горячую линию, которая консультирует владельцев домов по их проблемам.

Между тем "Они могут разделить страну": в Германии обеспокоены из-за радикальных коронаскептиков

Еще одним сюрпризом стало голосование в Верхней Австрии. В парламент федеральной земли без проблем попала политсила так называемых "коронаскептиков", которые баллотировались впервые. Партию зарегистрировали только в феврале и она известна тем, что подала несколько судебных исков против карантинных мероприятий.