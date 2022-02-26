"Вот так горят и будут гореть эти уроды": в Луганской области сожгли российский танк

Украинские защитники обнародовали видео, как пылает вражеский танк. ВСУ предупреждают: так они будут гореть везде, в каждом уголке Украины.

Эпическим видео поделились защитники из 24 ОМБр имени короля Даниила. В сообщении говорится, что танк был уничтожен в Луганской области.

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Вот так горят эти уроды на нашей земле. На нашей земле – российские танки. И вот так они будут гореть всюду. В каждом уголке Украины. Слава Украине,

– говорится в сообщении.

В Луганской области сожгли российский танк: смотрите видео

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