Россияне лупили из "Градов"

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о последствиях ночных обстрелов. Он заявил, что оккупанты 19 апреля обстреляли Зеленодольскую общину из "Градов".

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По информации главы Днепропетровской ОВА, обстрелы россиян привели к разрушению домов. К счастью, людей не задело.

Также Резниченко опубликовал фотографии дома в Зеленодольске, который пострадал от обстрелов.



Последствия обстрела в Зеленодольске / Днепропетровская ОВА



Последствия обстрела в Зеленодольске / Днепропетровская ОВА

"Это дом в Зеленодольске после ночных обстрелов. Вот так нас спасает "русский мир". Мы их уничтожим. Все будет Украина!", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 апреля российские оккупанты обстреливали города и села Криворожского района.

Они массово стреляли из реактивных систем и артиллерии. Кроме Зеленодольска, пострадали населенные пункты Марьянское, Большая Костромка и другие.

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