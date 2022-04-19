Росіяни гатили з "Градів"

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про наслідки нічних обстрілів. Він заявив, що окупанти 19-го квітня обстріляли Зеленодольську громаду з "Градів".

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За інформацією глави Дніпропетровської ОВА, обстріли росіян призвели до руйнування будинків. На щастя, людей не зачепило.

Також Резніченко опублікував світлини будинку у Зеленодольську, який постраждав від обстрілів.



Наслідки обстрілу у Зеленодольську / Дніпропетровська ОВА



Наслідки обстрілу у Зеленодольську / Дніпропетровська ОВА

"Це будинок у Зеленодольську після нічного обстрілу. Ось так нас рятує "русскій мір". Ми їх знищимо. Все буде Україна!", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 19 квітня російські окупанти гатили по містах та селах Криворізького району.

Вони масово стріляли з реактивних систем та артилерії. Окрім Зеленодольська, постраждали населені пункти Мар'янське, Велика Костромка та інші.

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