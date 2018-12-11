"Вот пизд*ц фейерверк!»: на полигоне Капустин Яр в России упала зенитная ракета
В России на военном полигоне Капустин Яр во время неудачных испытаний упала ракета С-300.
В результате падения боеголовки вспыхнул пожар.
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Видео сняли и выложили в сеть, очевидно, с пожарной машины.
В комментариях пользователи отмечают, что на Капустином Яру сейчас происходят контрольно-серийные испытания ракет.
Минобороны России инцидент пока не прокомментировал. Да и вообще в российских СМИ эта новость "не популярна".
Видео: на российском полигоне упала ракета С-300
Источник: 24 Канал
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