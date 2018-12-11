"Оце пізд*ц фейєрверк!": на полігоні Капустин Яр в Росії впала зенітна ракета

У Росії на військовому полігоні Капустин Яр під час невдалих випробувань впала ракета С-300.

Внаслідок падіння боєголовки спалахнула пожежа.

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Відео зняли і виклали в мережу, очевидно, з пожежної машини.

У коментарях користувачі зазначають, що на Капустиному Яру наразі відбуваються контрольно-серійні випробування ракет.

Міноборони Росії інцидент наразі не прокоментувало. Та й взагалі у російських ЗМІ ця новина "не популярна".

Відео: на російському полігоні впала ракета С-300