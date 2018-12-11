Військовий експерт: Бліцкриг в Україні вже неможливий, а от другий "Іловайський котел" – так

З початку агресії Росії в Україні у 2014 році Кремль сконцентрував на кордоні з нашою країною достатньо сил і засобів для військового вторгнення. Та бліцкриг не вдався, і для реалізації його сьогодні вже немає можливості. Проте Росія може спробувати вчинити провокації, на кшталт другого Іловайська.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив координатор групи "Інформаційний супротив" Юрій Карін.

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На його думку, такі спецоперації особливо актуальні напередодні президентських і парламентських виборів.

Я думаю, військово-політичним режимом розглядаються деякі варіанти "перемог", на кшталт "Іловайського котла". Навіщо їм це? Та все просто – дискредитація чинного політичного керівництва України, яке зовсім не влаштовує Москву. Такі спецоперації актуальні напередодні виборів – як президента, так і до Верховної Ради. Мета провокацій – деморалізація українського суспільства і, найголовніше, підвищення власних рейтингів, які стрімко скочуються вниз на тлі стагнації російської економіки,

– сказав експерт.

На підтвердження своїх припущень Карін навів приклад нападу Росії на українські кораблі у Керченській протоці.

"Ми бачили абсолютно дикий відсоток поголів'я колишніх "братів", які підтримали атаку російських ВМС і ПС ФСБ на українську корабельну групу. Лякаюча оцінка "доблесті" – буксир і два малих катери були атаковані десятком кораблів, авіацією і спецназом. Про честь і мораль, як то кажуть, ні слова", – зазначив він.

Експерт також попередив, що після виборів Росія може розіграти карту їхнього невизнання через проросійських представників українського бізнесу.

І ще питання, як на місцевому рівні будуть себе вести так звані еліти і власники великого бізнесу, кому підігравати. Адже незрозуміло, що їм пообіцяли за умовне "погудіти". До цього всього можна додати також і варіант, що в разі перемоги проукраїнського кандидата або проходження в парламент проукраїнської більшості буде розігруватися сценарій невизнання результатів цих виборів з усіма внутрішніми і міжнародними процесами,

– підсумував Карін.