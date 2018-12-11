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      Власники суден, які блокували Керченську протоку, володіють бізнесом в Україні, – InformNapalm

      2057 Читать новость на русском
      Компанія належить сім'ї Народницьких
      Компанія належить сім'ї Народницьких / informnapalm.org

      Компанія, чиї кораблі атакували українські судна під час проходу у Керченській протоці, займається контрабандою і порушує правила перетину адмінмежі з окупованим Кримом, а її власники мають бізнес в Україні.

      Про це йдеться в розслідуванні InformNapalm.

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      За даними ресурсу, блокували українські судна танкер Neyma, а також буксири "Швидкий", "Гандвик" і "Ельтиген". Всі вони у власності компанії "Ювас-Транс", яка належить Ярославу, Анатолію та Олегу Народницьким. Проживають бізнесмени в окупованій Керчі.

      Ярослав Народицький є засновником 8-ми компаній, зареєстрованих у Російській Федерації. Народницький Анатолій — 5-ти. Втім, вони також є засновниками різних підприємств.

      За інформацією з відкритих джерел, Народицькі причетні не тільки до систематичного порушення санкційного режиму з Кримом, але й до різних контрабандних схем за межами України. Так, наприклад, танкер Goeast, який належить UVAS-TRANS LTD і ходить під прапором Коморських островів, обстріляла берегова охорона Лівії у жовтні 2017 року за вивезення контрабандного палива,
      – зазначили у розслідуванні. 

      А у 2015 році судно Народицьких затримали російські прикордонники через те, що  танкер купував і збував нелегальне паливо у відкритому морі. Як пояснив Анатолій Народицький російським ЗМІ, такою схемою він користувався для обходу санкцій проти Криму. 

      Власне, українські фірми Народницькі використовують, аби вести бізнес з компаніями з Євросоюзу. Також на Ярослава Народицького зареєстрована компанія в Шотландії, і там він вказує себе як громадянин України.

      За даними ресурсу, Народицькі та їх спільники не перебувають у санкційних списках України, про гучні судові рішення щодо їх компаній згадок також немає.

      Контрабанда, систематичне порушення законів України та міжнародного права, можливе ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, підозра на подвійне громадянство, організація злочинної мережі і вишенька на тортик – нещодавнє блокування українських військових кораблів. І це тільки те, що команда InformNapalm змогла знайти, закинувши лопату в землю на півштика,
      – підсумували в InformNapalm. 

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

       

      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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