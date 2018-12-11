Власники суден, які блокували Керченську протоку, володіють бізнесом в Україні, – InformNapalm

Компанія, чиї кораблі атакували українські судна під час проходу у Керченській протоці, займається контрабандою і порушує правила перетину адмінмежі з окупованим Кримом, а її власники мають бізнес в Україні.

Про це йдеться в розслідуванні InformNapalm.

Читайте також: "Всі тримаються гідно": консули відвідали ще 6 полонених українських моряків у Росії

За даними ресурсу, блокували українські судна танкер Neyma, а також буксири "Швидкий", "Гандвик" і "Ельтиген". Всі вони у власності компанії "Ювас-Транс", яка належить Ярославу, Анатолію та Олегу Народницьким. Проживають бізнесмени в окупованій Керчі.

Ярослав Народицький є засновником 8-ми компаній, зареєстрованих у Російській Федерації. Народницький Анатолій — 5-ти. Втім, вони також є засновниками різних підприємств.

За інформацією з відкритих джерел, Народицькі причетні не тільки до систематичного порушення санкційного режиму з Кримом, але й до різних контрабандних схем за межами України. Так, наприклад, танкер Goeast, який належить UVAS-TRANS LTD і ходить під прапором Коморських островів, обстріляла берегова охорона Лівії у жовтні 2017 року за вивезення контрабандного палива,

– зазначили у розслідуванні.

А у 2015 році судно Народицьких затримали російські прикордонники через те, що танкер купував і збував нелегальне паливо у відкритому морі. Як пояснив Анатолій Народицький російським ЗМІ, такою схемою він користувався для обходу санкцій проти Криму.

Власне, українські фірми Народницькі використовують, аби вести бізнес з компаніями з Євросоюзу. Також на Ярослава Народицького зареєстрована компанія в Шотландії, і там він вказує себе як громадянин України.

За даними ресурсу, Народицькі та їх спільники не перебувають у санкційних списках України, про гучні судові рішення щодо їх компаній згадок також немає.

Контрабанда, систематичне порушення законів України та міжнародного права, можливе ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, підозра на подвійне громадянство, організація злочинної мережі і вишенька на тортик – нещодавнє блокування українських військових кораблів. І це тільки те, що команда InformNapalm змогла знайти, закинувши лопату в землю на півштика,

– підсумували в InformNapalm.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.